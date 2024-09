Vilalta rebutja que Junqueras torni a liderar ERC: "Probablement ningú és imprescindible"

Reclama al PSOE avançar en la qüestió del finançament singular

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha rebutjat aquest dimarts que l'expresident del partit Oriol Junqueras es torni a posar al capdavant de la formació: "Tothom és necessari, probablement ningú és imprescindible".

"Al final tot són etapes. És probable que tots trobem el nostre lloc en cada moment, i probablement ara el lloc d'Oriol Junqueras no passa per continuar liderant el partit. Però això no ho decidiré jo sinó la militància d'ERC", ha subratllat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Malgrat tot, veu innegable que Junqueras és un líder --textualment-- i "un gran comunicador, un referent de l'independentisme i de la generació de consens i d'aglutinar gent".

"No es tracta de renunciar a res, sinó de sumar a tothom. I fer-ho des de la generositat i des de la necessitat d'entendre que és un projecte col·lectiu, no individual", ha afegit.

També ha demanat a totes les candidatures que vulguin optar a presidir el partit que ho facin des d'una perspectiva positiva i de respecte, després de lamentar que hi hagi hagut episodis "de disputa i fins i tot de guerra bruta" entre companys.

"Hi ha hagut coses que han traspassat línies vermelles, d'assenyalament, linxament personal i de voler guanyar a costa de desacreditar l'altre, que són innecessàries", ha apuntat Vilalta, després de deixar clar que intentaran evitar la fractura en el partit.

FINANÇAMENT

Pel que fa a l'acord amb el PSOE sobre el finançament singular, ha reclamat que s'avanci en el seu compliment, començant per dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè pugui recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos a més de qüestions com les modificacions legislatives que s'han de dur a terme.

"Si no es donen evidències i no es fan passos en aquest sentit, i es busquen excuses i només ens quedem en les paraules, és evident que ERC no donarà suport als pressupostos que vinguin del PSC o el PSOE", ha assenyalat.

Després d'assegurar que la música que arriba dels socialistes sobre aquesta qüestió és bona, també ha demanat a Junts sumar i fer pinya perquè es compleixi: "Sembla que no vulguin només pel fet que ho hagi pactat l'altre. No és la millor actitud per defensar Catalunya".

Tot i que admet que les relacions amb Junts estan "tocades", ha cridat a refer ponts i confiances per recuperar la majoria política.