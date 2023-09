Vilalta veu possible l'amnistia després dels primers contactes i demana que sigui "com més aviat millor"

Replica a Ayuso: "El debat dels cognoms aquí el tenim superat"

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest divendres que, en els seus primers contactes amb el PSOE i Sumar, detecten que l'amnistia és possible, i ha demanat aprovar-la "com més aviat millor".

Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, preguntada per si condicionen el seu suport a la investidura del candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, al fet que l'amnistia quedi aprovada abans, com fa Junts.

"No perdem ni un minut més. Com més aviat, millor. Aquesta és la premissa", ha dit Viallta, que veu possible aprovar aquesta llei abans de la investidura si hi ha voluntat política.

Aquestes declaracions arriben després que la diputada d'ERC Teresa Jordà ha obert la porta a avalar la investidura de Sánchez abans d'aprovar aquesta llei d'amnistia si existeix el compromís d'impulsar-la, cosa que Junts va criticar.

DEMANA MÉS COORDINACIÓ A JUNTS

Vilalta ha defensat que ja hi ha treballs que poden servir de base per a la llei, com la iniciativa registrada per Amnistia i Llibertat fa un any i mig, i ha cridat Junts a "intensificar la coordinació" per aconseguir millors resultats en la negociació.

Sobre si l'exconseller Miquel Buch i el mosso d'esquadra Lluís Escolà haurien de ser amnistiats després de la seva condemna per proporcionar escorta a l'expresident Carles Puigdemont, ha afirmat que caldria "analitzar" el cas.

D'altra banda, confia que hi haurà trobades entre dirigents estatals i el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira --a Ginebra--, de la mateixa manera que la vicepresidenta del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va visitar Puigdemont a Brussel·les.

"Segur que hi haurà trobades diverses i en les quals els protagonistes siguin els màxims dirigents d'ERC", ha dit, i ha recordat que en el seu moment l'exvicepresident Pablo Iglesias (Podem) va visitar Junqueras a la presó.

RÈPLICA A AYUSO

Vilalta també ha replicat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que va assegurar que a Catalunya costa trobar-hi feina si un té un "cognom espanyol" i va acusar l'independentisme d'odiar Espanya.

"El debat dels cognoms aquí el tenim superat des de fa molts anys", ha dit la dirigent republicana, que ha demanat a Ayuso responsabilitat i ha afegit textualment que és el PP qui genera odi.

EL CATALÀ I EL FINANÇAMENT

Sobre les reticències de Suècia a acceptar el català com a llengua oficial a la Unió Europea, ha afirmat que correspon al Govern central exercir la seva capacitat de "convicció" per complir amb l'acord que van contreure el PSOE i Sumar en el pacte per a la Mesa del Congrés.

"Batallarem, i tothom té part de responsabilitat o corresponsabilitat. Els estats especialment", ha dit.

"ESPOLI FISCAL"

Vilalta ha subratllat que un altre dels seus objectius en les negociacions és posar fi a l'"espoli fiscal" a Catalunya: per fer-ho --ha dit-- hi ha diverses opcions, com condonar el deute de la Generalitat amb l'Estat, pactar un traspàs o habilitar un fons específic.

No obstant això, ha rebutjat que la solució passi per una reforma del sistema de finançament autonòmic que porti a un "cafè per a tothom", i ha demanat textualment una solució singular per a Catalunya.