Vilalta (ERC) veu "injust" el debat 'Junqueras sí, Junqueras no' i creu en una renovació general

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha opinat que és "injust reduir el debat a Junqueras sí, Junqueras no", en referència al manifest signat per uns 700 militants republicans que aposten per canvis en la cúpula i el partit, i ha apostat per fer una renovació general del partit.

En una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que quan es parla de renovació es fa referència a un canvi els lideratges, però també a "repensar l'estratègia" del partit i actualitzar-la, a més de repensar com reconstruir el partit per tornar a connectar amb les bases i la ciutadania i, així, impulsar la mobilització, en les seves paraules.

En preguntar-li per l'expresident d'ERC Oriol Junqueras, ha defensat que el manifest, el qual ha assegurat que subscriu, no pretén desfer-se del capital polític de ningú, textualment, si bé ha defensat un canvi de cara de la cúpula republicana: "La millor contribució que podem fer és entendre que hem d'ajudar a reconstruir el partit des d'una nova etapa assumida per nous lideratges".

I respecte a la investidura en la Presidència de la Generalitat, per la qual aquest dimecres el president de la Cambra, Josep Rull, va posar límit fins al 26 d'agost atès que cap candidat compta amb els suports necessaris, Vilalta ha criticat la falta de "responsabilitat" de PSC i Junts.

"Han preferit amagar-se per guanyar temps per les negociacions, i ho respectem, perquè les negociacions són importants i aquí estem, però creiem que haurien hagut d'assumir aquesta responsabilitat i aquest lideratge", ha acusat la diputada republicana, en referència als candidats socialista i juntaire, Salavdor Illa i Carles Puigdemont, respectivament.