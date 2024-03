Vilalta (ERC) troba "surrealista" la posició dels Comuns de rebuig als pressupostos

Culpa Junts de fer "teatre" i oposar-se als comptes per desgastar el Govern



BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha qualificat de "surrealista" la posició dels Comuns als pressupostos de la Generalitat 2024, en condicionar-los amb el macroprojecte del Hard Rock, una iniciativa a la qual, segons ella, no s'oposen a Madrid.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el ple del Parlament en el qual es debaten les sis esmenes a la totalitat als comptes --de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP--, i després que el Govern no ha aconseguit ara com ara prou suports per tirar endavant els pressupostos, ja que només compta amb el del PSC-Units i ha reunit 66 dels 68 vots necessaris.

"Al govern de Madrid estan vostès amb el PSOE; allà el PSOE i el PSC sí que són els que volen impulsar el Hard Rock i, no només això, són els que volen impulsar la B-40 i l'ampliació de l'aeroport", ha reivindicat Vilalta.

Per això, ha catalogat d'incoherent la posició de la formació: "Amb això no tenen cap problema, amb compartir un govern a Madrid amb aquells que volen fer tot això que aquí sí que denuncien".

EL "TEATRE" DE JUNTS

També ha culpat Junts de fer "teatre" i oposar-se als comptes amb l'única voluntat, a parer seu, de desgastar el Govern.

"Saben que aquests pressupostos són bons per al país, ho saben; no hi ha cap mesura que els destorbi i que hi puguin estar en contra", ha afegit la republicana, que al seu torn ha criticat que manifestin propostes al faristol i no en les reunions de negociació.