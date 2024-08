Vilalta (ERC): "Segurament serà necessari" ajornar la investidura si Puigdemont és detingut

Afirma que la detenció no canviaria el vot d'ERC



BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha dit que "segurament serà necessari" suspendre temporalment el ple d'investidura del socialista Salvador Illa si es produeix una detenció de l'expresident català Carles Puigdemont, que ha reiterat els últims dies la seva intenció de tornar a Catalunya per a aquest ple.

Així s'ha expressat Vilalta en una entrevista aquest dimarts a Tv3, recollida per Europa Press, i després de la reunió mantinguda amb el president del Parlament, Josep Rull, en el marc de la ronda de consultes prèvia a la investidura del candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa.

Vilalta ha matisat que una eventual detenció de Puigdemont no canviarà el suport d'ERC en la investidura d'Illa, i que, si el detenen, "una opció que agafa molt pes és suspendre o ajornar el ple".

Ha insistit que les institucions catalanes no poden estar "subjectes" als temps del Tribunal Suprem, per la qual cosa, davant d'una possible detenció de Puigdemont (que ha qualificat de fet greu) i d'una suspensió provisional, s'hauria de reprendre la investidura el més aviat possible.

Sobre la reunió que ha tingut amb Rull, ha dit que ERC ha traslladat el resultat de la consulta interna a la militància sobre el pacte amb els socialistes, i ha dit que, més enllà de l'ajustat 'sí' a Illa per part de la militància republicana, en el partit hi ha el consens a valorar els pactes com un "bon acord".

OPOSICIÓ "CRÍTICA I EXIGENT"

Per a després de la investidura, Vilalta ha defensat que ERC no formi part del Govern i que faci una oposició "crítica i exigent" amb l'objectiu que el PSC compleixi amb l'acord d'investidura que va tancar amb els republicans.

Ha reivindicat el pacte amb el PSC i ha assegurat que els republicans han estat capaços de moure a forces que fa anys van defensar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya perquè ara, textualment, reconeguin el conflicte polític i avançar així cap a un referèndum d'autodeterminació.

Ha demanat a Junts que "no alimenti la crispació" a Catalunya, i ha cridat a l'independentisme a reconstruir ponts perquè pugui recuperar la confiança en els ciutadans i la majoria política en el Parlament en un futur.