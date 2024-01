Vilalta (ERC) no descarta que hi pugui haver un acord de pressupostos "el més ampli possible"

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha assegurat que no descarta que hi pugui haver un acord per als pressupostos de la Generalitat del 2024 "el més ampli possible" després d'apuntar que hi ha converses obertes amb voluntat sincera i proactiva, en les seves paraules, amb el PSC, Junts, la CUP i els comuns.

Així s'ha expressat en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dijous, en la qual ha demanat "que ningú no busqui excuses per dilatar-los ni per fer veure que no són necessaris".

"Necessitem aquest consens i per això fem aquesta crida a la responsabilitat de tothom per poder-los aprovar com més aviat millor", ha sostingut la portaveu.

"MODERNITZACIÓ" DE L'AEROPORT DEL PRAT

D'altra banda, preguntada per si ERC continua pensant que es pot modernitzar i augmentar la capacitat de l'Aeroport de Barcelona-el Prat sense ampliar-lo, Vilalta ha assenyalat que s'obren a "millores" però rebutgen la proposta d'allargar la pista.

En aquest sentit, ha valorat que la comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat per tractar aquesta qüestió servirà per "poder debatre sobre diferents propostes a nivell tècnic" per modernitzar l'aeroport.

"Hi ha moltes maneres en què es pot millorar, des del punt de vista operatiu, logístic i en diverses qüestions, i justament per això trobem encertat que hi hagi aquesta reunió mixta", ha conclòs.