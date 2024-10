Vilalta (ERC) mostra "tristesa immensa" per la mort d'Alex Salmond

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha expressat "tristesa immensa" per la mort aquest dissabte de l'exprimer ministre d'Escòcia Alex Salmond, que va impulsar el referèndum d'autodeterminació escocès l'any 2014.

"Figura clau de la lluita per la independència d'Escòcia i, per extensió, de tots els pobles que aspirem a decidir el futur en llibertat", ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press.

"El nostre condol a família, amics i als companys de The SNP", ha afegit en nom d'Esquerra.