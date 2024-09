Vilalta (ERC) insta el PSOE a complir amb el finançament singular: "L'acord és clar"

LLEIDA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha instat el PSOE i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a complir amb l'acord sobre finançament singular i ha demanat a Junts que decideixi si vol estar al costat de Vox i PP o de Catalunya: "L'acord és clar i el farem complir".

"A Junts, que decideixin a quin costat de la taula volen estar, al costat de fer possible un nou finançament per a Catalunya, un finançament just i singular o al costat de Vox i PP, posant pals a les rodes", ha declarat en una atenció als mitjans a la Fira de Sant Miquel a Lleida.

Ha reclamat tant a Illa com a la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha circumscrit el finançament singular a l'IRPF, a treballar per al compliment de l'acord, que ha assegurat que és molt clar, explícit i transparent, i contempla recaptar tots els impostos per part de Catalunya.

CONGRÉS D'ERC

Quant al congrés del pròxim 30 de novembre d'ERC, Vilalta ha demanat "la màxima positivitat, proactivitat i respecte" a totes les candidatures.

"Segur que serà un procés que ens podrà enfortir i, si ens enforteix, serà una contribució també per al país", ha afegit.