Vilalta (ERC) insisteix que es donen les "condicions i voluntats polítiques" per a l'amnistia

Demana respecte per a Aragonès com a president arran de les crítiques de Junts



BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha insistit aquest dimarts que es donen les "condicions i voluntats polítiques" per aprovar una amnistia als encausats pel procés independentista.

Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament després del discurs inicial del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat de política general (DPG), després que els comuns, Junts i el PSC han retret als republicans que donin l'amnistia per pactada.

Vilalta ha defensat que a ERC no donen les coses per fet i que treballen "com els qui més" per l'amnistia, que assegura que s'aprovarà perquè és l'única manera de posar fi a la persecució de l'independentisme, segons ella.

Així i tot, i com Aragonès, ha alertat que amb l'amnistia "no n'hi ha prou" perquè els republicans donin suport a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, sinó que també s'han de fixar les bases per a un referèndum d'independència a Catalunya.

Vilalta ha rebutjat contestar a la portaveu de Junts, Mònica Sales, qui ha assegurat que Aragonès no té "credibilitat" per liderar la resolució del conflicte, tot i que ha demanat respecte per la figura del president de la Generalitat.

"El que hem defensat sempre és la lleialtat i respecte al president de la Generalitat. Es digui Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Quim Torra, José Montilla, Artur Mas o Jordi Pujol. Tots i cadascun dels presidents de la Generalitat", ha resolt.