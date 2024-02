Vilalta (ERC) exigeix aprovar l'amnistia més enllà que després hi pugui haver indults a posteriori

Rebutja la proposta de Junts d'eliminar l'impost de successions: "No ho compartim"



BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha exigit aquest dijous aprovar la llei d'amnistia més enllà que després puguin arribar "altres coses, es digui reforma d'una altra llei, modificació d'una altra cosa o es digui indults a posteriori".

"Però si comencem a pensar què farem d'aquí a tres mesos ens oblidem que ara hem d'aprovar una llei, la d'amnistia, que és la solució actual que tenim a l'abast amb la majoria suficient perquè es comenci a posar fi a aquesta situació d'injustícia", ha sostingut en una roda de premsa a la cambra.

Tot això després que el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha afirmat que el Govern central està "obert" a indultar les persones que no quedin incloses en la llei d'amnistia quan l'apliquin els jutges.

Segons Vilalta, no els molesta parlar d'indults perquè els van defensar en el seu moment i tampoc --ha assegurat-- no van tenir por a l'hora de plantejar la reforma del Codi Penal i l'eliminació del delicte de sedició: "El que fem ara és insistir en l'amnistia perquè és la gran solució a la situació actual".

"Portem més de tres setmanes de retard, que provocarà que hi hagi judicis que no s'haurien d'haver celebrat mai. Allarguem el patiment de les persones que pateixen la repressió i donem marge als jutges i als enemics de l'amnistia perquè en facin de les seves", ha apuntat.

Per Vilalta, la llei d'amnistia ja inclou tots els afectats, per la qual cosa considera que ara el que cal és que s'apliqui amb independència del que facin posteriorment els jutges.

"La llei és bona, el que no serà bo és com la voldran aplicar els jutges. Haurem de continuar en la batalla de la desjudicialització", ha advertit Vilalta, que creu que no s'han d'introduir canvis en el redactat actual.

Preguntada pels contactes de Junts amb el PSOE, ha explicat que ERC també es reuneix amb els socialistes "gairebé cada setmana des de fa anys", i ha destacat que mantenen un contacte pràcticament permanent.