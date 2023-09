Vilalta (ERC) sobre una DUI després de l'amnistia: "Si fos tan fàcil, ja seríem independents"

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha respost a la proposta de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, d'impulsar una declaració unilateral d'independència (DUI) l'endemà que s'aprovi una hipotètica llei d'amnistia: "Si fos tan fàcil, ja seríem independents".

En una entrevista aquest diumenge a Rac1, recollida per Europa Press, ha assegurat que el que ERC vol és fer "passos endavant, no enrere", i ha apuntat textualment que malgrat la repressió imposada per l'Estat s'han pogut fer passos en el camí cap a la independència.

"No juguem sols en aquesta partida, tenim un Estat al davant que hem vist com se les gasta aplicant la repressió", ha afegit, i ha recordat que es troben en un procés en el qual han de continuar treballant.

Segons ella, l'independentisme està en un moment d'oportunitat en ser determinant per a la possible governabilitat de l'Estat, per la qual cosa necessita "teixir unes complicitats i una estratègia compartida".

Vilalta ha assenyalat que en aquests moments prioritzen la via negociadora, però que no renunciaran "a cap via democràtica ni tampoc a l'autodeterminació" de Catalunya.