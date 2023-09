Vilalta (ERC) diu que no en tenen prou "amb un compromís" per l'amnistia abans de la investidura

Assegura que els diputats d'ERC faran servir el català al Congrés "des del minut u" i sempre

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha dit que el seu partit no renuncia a aprovar l'amnistia abans d'investir el president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez: "No hi renunciem i no diem que només amb un compromís en tenim prou".

"Ara mateix el calendari ho fa possible, per això insisteixo, no perdem més temps", ha dit en una entrevista aquest dilluns a La 1 recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que és possible aprovar la llei i tenir els tràmits fets abans d'una possible investidura, textualment.

Ha defensat que una eventual llei d'amnistia vol dir parlar de justícia, reparació i de "posar fi a una situació absolutament injusta de persecució que afecta moltíssimes persones".

CATALÀ "DES DEL MINUT U"

En relació amb l'ús de les llengües cooficials al Congrés dels Diputats, ha assegurat que els diputats d'ERC faran servir el català "des del minut u" i sempre.

"Exercirem aquest dret, parlarem en la nostra llengua i això és un punt de riquesa, de respecte a aquest Estat plurinacional", ha indicat la portaveu republicana.

També ha desvinculat el debat del Consell d'Afers Generals europeus de dimarts per aprovar l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la Unió Europea del seu ús al Parlament Europeu, que ha augurat que "pot ser que, en les pròximes setmanes, sí que s'hi pugui parlar".