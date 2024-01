Vilalta (ERC) destaca la "necessitat imperiosa" d'aprovar l'amnistia davant el cas de Wagensberg

Lamenta que "no s'aprofités l'oportunitat" al Congrés



BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha destacat aquest dimecres la "necessitat imperiosa" d'aprovar la llei d'amnistia després de saber-se que el diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, s'ha instal·lat a Ginebra (Suïssa) després de ser vinculat a Tsunami Democràtic.

Segons ha dit en una roda de premsa al Parlament, el fet que Wagensberg sigui a Suïssa demostra la necessitat d'aquesta llei per "acabar amb situacions d'impunitat en les quals els jutges i diferents poders de l'Estat persegueixen indiscriminadament l'independentisme".

La portaveu ha traslladat el suport del grup parlamentari al diputat, i també "a la resta de companys, a la resta de persones que pateixen la repressió i aquesta persecució de l'Estat".

Vilalta ha afirmat que els episodis d'ansietat del diputat --que té la baixa mèdica-- estan "provocats per aquesta repressió política que són conseqüència d'aquesta injustícia que ha de viure en la seva pròpia pell".

Ha afegit que Wagensberg no preveu deixar l'acta de diputat ni el paper de secretari quart a la Mesa del Parlament: "La repressió el que vol, el que busca, és que abandonem, és que deixem de lluitar, és que deixem d'assumir les nostres responsabilitats i, per tant, no ho farem."

AMNISTIA

La portaveu republicana ha criticat que "no s'aprofités l'oportunitat", en referència al fet que Junts no donés suport a la votació de la llei d'amnistia.

Ha assenyalat que la llei, a parer seu, era bona i robusta jurídicament, i ha lamentat que "ahir no fos bona ni servís per obtenir el vot favorable de tots els grups que fins aleshores ja hi havien donat suport".

Vilalta ha lamentat que "caigui en aquests paranys i se sucumbeixi a les actituds obsessives d'alguns jutges".

Ha cridat a "aprofitar aquestes oportunitats perquè l'amnistia és una victòria importantíssima en el camí cap a la resolució democràtica del conflicte".

A més a més, ha defensat que "l'amnistia és necessària, urgent i imprescindible".

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

La portaveu ha celebrat que en la sessió plenària de la setmana vinent a la cambra catalana es debatrà una proposició de llei perquè no prescriguin els "delictes d'abusos sexuals d'adults a menors".

A més a més, ha lamentat que l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el cardenal Joan Josep Omella, no comparegués al Parlament dilluns, i ha alertat que, si no assisteix a la segona convocatòria prevista per a aquest divendres, "seria el torn d'elevar aquesta incompareixença a la Fiscalia tal com reconeix el Reglament" del Parlament.

Vilalta també ha anunciat que una delegació del grup parlamentari d'ERC visitarà el Congrés, on es debatrà una llei aprovada a la cambra catalana per "garantir que existeixi accés als serveis bancaris i que hi hagi accessibilitat als caixers a tot arreu" de Catalunya.