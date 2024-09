Vilalta (ERC) després de filtrar-se missatges de Rovira sobre l'estructura B: "No tot s'hi val per guanyar"

Avisa que "tractar de guanyar costi el que costi" pot perjudicar al projecte col·lectiu



La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que "no tot s'hi val per guanyar" el lideratge del partit al proper congrés, després de preguntar-li per la filtració de missatges de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de la seva reacció als cartells difamatoris contra els germans Maragall que van ser promoguts per una estructura B del partit.

En una roda de premsa des de la seu del partit, Vilalta ha titllat d'atac personal que es publiquin aquests missatges, després que Catalunya Ràdio hagi fet públiques captures de pantalla d'un grup de Whatsapp de membres d'ERC, en els quals Rovira suggereix fer servir la campanya de falsa bandera contra els Maragall per guanyar "vots de solidaritat".

Vilalta, que també formava part del grup en el qual va intervenir Rovira per intentar aprofitar electoralment els cartells, ha emmarcat la publicació d'aquests missatges en un moviment intern pel procés congressual d'ERC.

Ha criticat que la filtració d'aquests missatges respon a una "voluntat de desgastar i de fer mal", en treure a la llum unes converses privades que, segons ella, estan fora de context.

ROVIRA DONARÀ EXPLICACIONS

Ha dit que aquesta "no és la manera de fer les coses a ERC", coincidint també amb el procés congressual dels republicans en el qual, ara com ara, quatre candidatures es disputen la direcció de la formació de cara al congrés agendat pel 30 de novembre.

Així mateix, ha informat que la mateixa Rovira donarà explicacions pròximament per traslladar les seves opinions i reflexions arran dels missatges, i ha insistit que la secretària general "no s'amaga".

PROCÉS DEL CONGRÉS

Amb això, Vilalta ha emplaçat a totes les candidatures que es disputen la direcció a debatre "de la millor manera possible" i, textualment, de manera proactiva i propositiva, des del respecte i la corresponsabilitat per reflexionar i contraposar idees en el si dels republicans.

La secretària general adjunta ha aprofitat també per reiterar les disculpes públiques de l'organització tant a la família dels germans Maragall, a la ciutadania i a la militància republicana per l'existència de les campanyes difamatòries.

Ha remarcat que aquestes campanyes no encaixen amb l'ètica del partit, però ha recordat de la formació ha fet el que estava "a la seva mà" per investigar els fets i que hi hagués responsabilitats personals oportunes.