Vilalta (ERC) demana al PSOE avançar cap a l'amnistia en el "camí" obert amb els indults

Celebra que Junts ara vulgui negociar i no els "preocupa" perdre protagonisme davant el rol de Puigdemont

VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA), 7 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat al PSOE continuar avançant en el "camí" obert amb els indults als líders de l'1-O amb una amnistia, una de les condicions dels republicans per permetre la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

En unes declaracions a la premsa aquest dijous, Vilalta ha assegurat que aquesta amnistia permetria posar fi a la "repressió" a Catalunya i situar els independentistes en igualtat de condicions per negociar un referèndum acordat.

També ha apuntat que, tot i que hi hagi "barons, exministres i exveus autoritzades" que s'oposin a l'amnistia --entre ells, l'expresident Felipe González o l'exvicepresident Alfonso Guerra--, ERC negocia amb el Govern central.

LA VIA DE LA NEGOCIACIÓ

Vilalta ha celebrat que Junts s'afegeixi ara a la via de la negociació que ERC ha defensat durant quatre anys, després que els seus exsocis de govern han criticat i posat "bastons a les rodes" a diverses fites com la reforma del Codi Penal.

Preguntada per si els preocupa perdre protagonisme davant el rol que ha pres l'expresident Carles Puigdemont, ha contestat: "No ens preocupa gens la pèrdua de protagonisme, perquè no som aquí per tenir protagonisme. Som aquí perquè les coses passin".

En aquest sentit, ha afirmat que ERC sempre ha defensat la coordinació entre independentistes, i ha cridat a "intensificar la complicitat" entre les dues formacions, que mantenen contactes, ha dit.

Sobre la demanda de Puigdemont d'incorporar un mediador en les negociacions, ha assegurat que no és una proposta nova i que ERC ho ha plantejat amb anterioritat: "Si és possible avançar en aquest camí, benvingut sigui".