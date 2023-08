Vilalta (ERC) demana "acabar amb l'apologia dels discursos masclistes" després de les paraules de Rubiales

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha cridat a "acabar amb l'apologia dels discursos masclistes" després de les paraules del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, que s'ha negat a dimitir després d'haver besat sense permís a la jugadora Jenni Hermoso a l'entrega de trofeus del Mundial femení.

"No només és urgent que dimiteixi o sigui apartat, és també una necessitat per acabar amb l'apologia dels discursos masclistes, de la justificació, de fer-se la víctima i de donar la culpa al feminisme", ha sostingut aquest divendres en una nota a Twitter recollida per Europa Press.

Rubiales ha assegurat aquest divendres que no dimitirà, ha qualificat d''assassinat social' la repercussió del seu cas i ha afirmat que el petó a la jugadora va ser "espontani, mutu i consentit".