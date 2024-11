Vilalta (ERC) critica el "vodevil polític" entre el Govern central i la Generalitat Valenciana

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha criticat aquest dimecres l'"espectacle en forma de vodevil polític" entre el Govern central i la Generalitat Valenciana arran de la gestió de la dana, que considera negligent per part del president autonòmic, Carlos Mazón.

Ho ha dit en resposta a la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant la cambra per explicar la gestió del Govern de la dana a Catalunya: "Creiem que és patètic aquest intercanvi de declaracions i contradeclaracions", ha dit Vilalta, que ha augurat textualment que hi haurà temps per depurar responsabilitats polítiques per la descoordinació i les mentides del Govern valencià.

Vilalta també ha criticat que Felip VI i Letícia visitessin les zones afectades perquè considera que no és el que necessita la Comunitat Valenciana: "S'ha de respondre al desastre en forma d'ajuts i amb equips de rescat i no en forma de comitives reials", ha expressat.

En relació amb l'efecte del temporal a Catalunya, la portaveu ha aplaudit els avisos que es van enviar dilluns a la població, ha reivindicat que aquestes alertes han funcionat pels simulacres que va fer el govern d'ERC en el mandat anterior, i ha demanat ajuts econòmics als pagesos del Baix Llobregat i l'Ebre.

Així mateix, ha exigit a PSC i Junts que despleguin la llei de canvi climàtic catalana, a la qual considera que posen bastons a les rodes, i ha avisat Illa que "no és compatible fer bandera de la lluita contra el canvi climàtic i voler ampliar l'Aeroport del Prat, promoure el Quart Cinturó o el Hard Rock".