Vilalta critica que el PSC i Junts "no volen donar la cara" en una possible investiduraa

Demana a Rull que l'acte equivalent del 25 de juny serveixi per debatre i "retre comptes"

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha criticat que el PSC i Junts "no volen donar la cara" en endarrerir la seva possible investidures per a la presidència de la Generalitat, una situació que ha qualificat, textualment, d'inaudita després d'una campanya amb diversos candidats a presidir l'executiu català.

En una roda de premsa aquest dimecres després de reunir-se amb el president del Parlament, Josep Rull, amb motiu de la ronda de consultes per a la investidura del futur president de la Generalitat, Vilalta ha retret als dos principals partits de la cambra que no aprofitin una sessió d'investidura per presentar el seu projecte per a Catalunya.

La portaveu dels republicans ha demanat als socialistes i a Junts que siguin transparents i que guanyar temps no pot ser una via, diu textualment, per amagar-se: "Creiem que és una mala notícia i una falta de respecte a la ciutadania", ha reiterat.

Vilalta ha recordat que, fa tres anys, l'actual president català en funcions, Pere Aragonès, es va presentar a una primera sessió d'investidura que va fracassar, però que va servir per explicar la seva proposta davant el Parlament i la ciutadania catalana.

Sobre l'acte equivalent que es convocarà el 25 de juny si no hi ha un candidat per a la investidura, Vilalta ha informat que el seu grup ha traslladat a Rull la petició que aquesta sessió no sigui un mer tràmit, sinó que sigui un ple en què els partits puguin debatre i aportar les seves reflexions per "retre comptes".

També ha afirmat que una repetició electoral és un escenari que no mereix Catalunya, i ha instat la resta de grups polítics a treballar per evitar aquesta possibilitat.