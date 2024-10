Vilalta (ERC) critica que Page "viu d'atacar Catalunya i de fer catalanofobia"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha criticat aquest dilluns que el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page (PSOE), "viu d'atacar Catalunya i de fer catalanofobia", després que Page es posicionés divendres en contra del finançament singular per a Catalunya pactat entre el PSC i ERC per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Ho ha dit després que Page sostingués divendres que "la riquesa de Castella-la Manxa no és dels castellanomanxecs, i la de Catalunya no és dels catalans, és de tots".

Per Vilalta, aquestes declaracions són "la versió actualitzada de l'Espanya és una i no 51".

Ha criticat que Page assenyala "Catalunya com a focus, parlant de la riquesa dels catalans, com si no fos conseqüència de l'esforç de la gent que treballa a Catalunya, de les empreses, dels autònoms, de les famílies que contribueixen a aixecar el país cada dia".

Vilalta ha afegit que Page, amb les seves declaracions, posa el focus en la riquesa i "no en la gestió de les desigualtats que existeixen també" a Catalunya, i ha expressat, textualment, la seva condemna a les declaracions del president socialista.