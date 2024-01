Vilalta (ERC) critica l'"obsessió política" de García-Castellón contra l'independentisme

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha criticat aquest divendres l'"obsessió política" del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón per incriminar, en les seves paraules, l'independentisme.

"Hi ha una obsessió del jutge García-Castellón amb la finalitat d'incriminar l'independentisme, ERC, Junts, Marta Rovira i el president Carles Puigdemont, com a terroristes", ha sostingut en una entrevista a La 1 recollida per Europa Press.

Per Vilalta, no és casual que, en paral·lel a la tasca que estan duent a terme en relació amb la llei d'amnistia, el jutge vulgui "incriminar (l'independentisme) per terrorisme només per exercir drets fonamentals".

En la seva opinió, el que va passar a Cataluya després de la sentència del Tribunal Suprem de l'1-O, van ser "mobilitzacions de moltíssima gent que va sortir al carrer" per protestar contra aquella sentència.

"El que vam veure l'octubre i novembre del 2019 va ser molta gent als carrers protestant contra la sentència de l'1-O que considerem injusta. Com hi ha protestes i mobilitzacions arreu del món, com també n'hi ha a Madrid", ha apuntat.

Per això, considera que "això no pot ser terrorisme, és un dret fonamental, el de protesta i mobilització".

OPERACIÓ CATALUNYA

Sobre l'operació Catalunya, ha cridat a investigar tot el que està sortint fruit d'una "guerra bruta" per part de l'Estat.

"Esperem que les comissions d'investigació al Congrés, i tot el que s'hagi de fer des de l'executiu i tots els poders, es faci", ha reclamat.