Vilalta (ERC) convida a Junts a sumar-se al preacord amb el PSC: "És un gran salt de sobirania"

Confia que Junqueras i la militància "sàpiguen valorar la importància de l'acord"



BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha convidat a Junts a sumar-se al preacord aconseguit entre el seu partit i el PSC per investir com a president de la Generalitat al socialista Salvador Illa, que inclou sortir del règim comú i gestionar el 100% dels impostos a Catalunya: "És un gran salt de sobirania per al nostre país".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Vilalta s'ha mostrat convençuda que s'aconseguirà reunir una majoria parlamentària en el Congrés per avalar el preacord, que aquest divendres votarà la militància d'ERC, com va succeir amb la Llei d'Amnistia i amb la reforma del Codi Penal, ha dit.

"Aquest preacord, que valorem de forma absolutament positiva, és un gran salt de sobirania i un canvi de model per al finançament del nostre país", ha dit la dirigent republicana, que ha afegit que verificadors internacionals, un mecanisme que ja existeix entre ERC i el Govern central, vetllaran pel compliment dels acords.

Ha convidat a Junts --que aquest dimarts ha reunit a la seva executiva per analitzar el preacord entre ERC i PSC-- a "sumar-se a aquest acord, que és un acord de país, que és un acord que permet disposar d'una reclamació compartida des de fa molts anys", i l'ha instat a que sigui partícip, ha dit, de les majories que s'hauran de construir en el marc del Congrés dels Diputats.

Vilalta ha explicat que el preacord "s'aproxima" al concert basc i ha precisat que no hi haurà un consorci compartit, com proposava inicialment PSC, sinó que serà l'Agència Tributària de Catalunya la que gestionarà el 100% dels impostos, amb una aportació de solidaritat a l'Estat.

Ha reiterat que el preacord amb el PSC contempla la necessitat de resoldre el conflicte polític: "Si algú pensava que això s'havia acabat amb l'aprovació de la Llei d'Amnistia, no és cert. Hi ha un conflicte de fons que hem de poder resoldre. I per això, en l'acord, també acordem aquesta Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític".

JUNQUERAS I LA MILITÀNCIA

Així mateix, en una entrevista en RAC1, Marta Vilalta ha expressat la seva confiança en què Oriol Junqueras i la militància sàpiguen valorar la importància de l'acord.

"No he parlat amb Junqueras. Ara tindrem l'oportunitat de compartir la lletra petita amb ell i amb tota la militància. Per la figura que és dins del partit espero que pugui sumar-se a l'acord", ha explicat, després d'assegurar que va haver-hi diversitat d'opinions en l'executiva d'ERC d'aquest dilluns, encara que va haver-hi unanimitat respecte a que és un bon acord.

També ha dit que el vot dels republicans no vindrà determinat pel retorn de l'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont, sinó pel que digui la seva militància: "No ha d'afectar al seu retorn. El que ens preocupa és que pugui tornar".