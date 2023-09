Vilalta (ERC) sobre la condemna a Buch: "Per això és tan necessària l'amnistia"

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha traslladat el seu suport a l'exconseller d'Interior Miquel Buch i al mosso Lluís Escolà, condemnats per proporcionar escorta a l'expresident Carles Puigdemont després de l'1-O: "Per això és tan necessària l'amnistia".

"Per això és tan rellevant resoldre el conflicte polític amb l'autodeterminació. Per això s'ha d'acabar aquesta persecució política-judicial. Per això volem ser un nou Estat", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Buch a quatre anys i mig de presó pel judici en el qual va ser acusat de designar Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.