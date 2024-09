Vilalta (ERC) avisa Illa: "No té majoria per ampliar la pista de l'Aeroport del Prat"

Demana a Junts no desaprofitar el finançament singular "per interès partidista"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha advertit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que "no té majoria per ampliar la pista de l'Aeroport del Prat, sinó per modernitzar la infraestructura".

En el ple del Parlament després de la compareixença d'Illa per explicar la composició del seu govern aquest dijous, Vilalta també ha instat a establir un màxim d'emissions anuals a l'Aeroport de Barcelona "per impulsar i respectar la diversitat i la convivència amb els veïns".

"No té majoria per fer el que vulgui amb l'Aeroport; sí per poder acordar el canvi en la gestió, en la seva millora de la governança, en què el paper de la Generalitat ha de ser fonamental", i ha defensat el que recull l'acord d'ERC i el PSC d'investidura d'Illa en aquest àmbit.

En aquest sentit, ha alertat el president que "potser buscant majories alternatives s'acabarà trobant sense majories".

"CONSENS" SOBRE EL FINANÇAMENT

Vilalta també s'ha referit a l'acord per al finançament singular de Catalunya, que ha definit com històric: "Hem arrossegat el PSC a aquest consens, que és bo per a Catalunya, i hem fet que el PSOE assumeixi íntegrament aquest acord".

Així, ha demanat a Junts que no abandoni el consens sobre el finançament només perquè no és protagonista únic: "No desaprofiteu una oportunitat històrica per interès partidista".

"PRIMERS COMPLIMENTS"

També sobre l'acord d'investidura, Vilalta ha celebrat "un dels primers compliments" amb la Conselleria de Política Lingüística i ha situat la protecció del català com un pilar fonamental.

A més, ha destacat que es consolida la Conselleria d'Igualtat i Feminisme que va impulsar l'expresident Pere Aragonès: "Aquesta conselleria es va crear per quedar-se, perquè el feminisme no només és necessari i imprescindible com a moviment de lluita social, sinó també, més que mai, ha d'estar present i impregnar totes les polítiques públiques".

D'altra banda, ha criticat que la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica inclogui tants àmbits, i també que la consellera Sílvia Paneque sigui la portaveu del Govern, càrrec "inassolible", a més del nomenament de la senadora i exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, com a delegada del Govern a Madrid.