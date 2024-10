Vilalta (ERC) afirma que estan amb el PSC, Junts i Comuns en una "trinxera comuna" per al finançament

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha assegurat que el PSC, Junts, ERC i els Comuns estan en una "trinxera comuna" pel que fa al finançament, i ha sostingut que les seves propostes sobre aquesta qüestió són coherents i complementàries.

Durant la seva intervenció en el debat de política general (DPG) aquest dijous al Parlament, la portaveu republicana ha reclamat aprofitar aquest debat per "aconseguir el model i els recursos per garantir el benestar de la ciutadania", i ha anunciat que ERC votarà a favor de les propostes de finançament de les altres formacions i ha desitjat que la resta facin el mateix.

Ha celebrat que les formacions independentistes Junts, ERC i CUP s'hagin posat d'acord en una proposta per reclamar l'aplicació de la llei d'amnistia, i ha reivindicat el referèndum com "la millor eina per resoldre el conflicte polític" català.

"Potser actualment no hi ha una majoria política al Parlament, però sí una àmplia majoria social, i tot arribarà", ha assenyalat Vilalta, que ha afegit que, de la mateixa manera que s'ha aconseguit l'amnistia, s'aconseguirà poder votar el futur de Catalunya en un referèndum d'independència.

Ha defensat la regulació dels lloguers de temporada a Catalunya, ha criticat que Junts votés en contra d'aquesta mesura al Congrés, i també ha assegurat que és curiós que s'hagi de votar una proposta sobre el traspàs de competències en immigració de Junts "quan deien que ja havien cobrat per avançat", en al·lusió al pacte per a la investidura de Pedro Sánchez.