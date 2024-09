Vilalta crida a reconstruir ERC malgrat els "moments complicats" del partit

Junqueras, Sans i Bosch, entre els assistents a l'acte d'ERC per la Diada

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha cridat a reconstruir el partit malgrat els "moments complicats" que travessa la formació política, en la qual hi ha una disputa pel lideratge del partit que es decidirà en el Congrés del 30 de novembre.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en l'acte del partit amb motiu de la Diada, al costat de la líder republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany; la presidenta de la federació d'ERC Barcelona i regidora a la ciutat, Eva Baró, i la portaveu del Jovent Republicà Barcelona, Emma Sarri.

"Segur que hi ha militants decebuts i que senten ràbia i desengany. És comprensible, hem vist episodis que no hauríem volgut viure", ha lamentat Vilalta, i ha demanat als militants que no oblidin qui són i quin és el projecte republicà.

La dirigent ha assegurat que en els moments més complexos és quan més orgullosos han d'estar de formar part d'ERC: "No dubtem mai de nosaltres, la força la tenim a les nostres mans".

NO CRITICAR EL "COMPANY DE VIATGE"

Vilalta ha lamentat que aquesta Diada arriba després que l'independentisme ha perdut la majoria al Parlament, i n'ha responsabilitzat els que "s'han dedicat a repartir carnets de bons i mals independentistes, que s'han dedicat a criticar el company de viatge del costat en comptes de treballar per consolidar les majories", en al·lusió a Junts.

Ha subratllat que l'independentisme és un moviment plural i transversal, però que no hi tenen cabuda l'odi ni la xenofòbia ni el racisme: "L'extrema dreta mai no serà benvinguda".

ELISENDA ALAMANY

Alamany ha sostingut que aquesta Diada "no és fàcil per al país, no és fàcil per al moviment independentista i no és fàcil per al partit", però ha demanat a la militància que no es deixi portar pel descoratjament i la frustració.

Ha afirmat que aquesta Diada tanca un cicle en el qual ERC "governava les paraules del país" i liderava l'agenda nacional, en les seves paraules, i ha afegit que és una urgència col·lectiva que això torni a ser així.

"Els que volen un independentisme petit i tancat no ens poden acomplexar ni intimidar", ha sostingut Alamany, que considera que el debat sobre les pureses dins de l'independentisme ja no interessa --textualment--, i ha defensat un independentisme que doni certeses, esperances i respostes als problemes quotidians.

"L'independentisme d'alguns ens fa més petits, més febles, ens fa sentir que som els rarets de la política. Que avui s'accepti que l'extrema dreta pugui estar present en la Diada em fa vergonya", ha dit en referència a partits com Aliança Catalana (AC).

ASSISTENTS

L'acte s'ha celebrat en plena disputa pel lideratge del partit, i no ha comptat amb la presència de la secretària general del partit, Marta Rovira, però sí que ha aparegut, un cop acabats els discursos, l'exlíder del partit Oriol Junqueras, que encapçala la candidatura 'Militància Decidim' per revalidar el mandat.

A més, han assistit a la trobada membres de la candidatura 'Nova Esquerra Nacional' com la diputada al Parlament Raquel Sans; de l'exconseller Alfred Bosch de la candidatura 'Foc Nou', i el diputat al Parlament Pau Morales, de 'Militància Decidim'.

PROTESTA: "ABEL LLIBERTAT"

Mentre estava parlant Baró, unes 20 persones han aparegut al costat de l'escenari, darrere de les tanques que envoltaven la zona de l'acte, amb la pancarta 'Abel Llibertat', i demanaven que s'alliberi un activista que està complint sentència de presó després de participar en una manifestació contra el sindicat policial Jusapol.

El grup ha llançat pots de fum negre i ha encès bengales: un dels pots de fum ha acabat a l'escenari i ha encès una petita flama, la qual cosa ha interromput el discurs de Baró, que ha sortit del faristol.

Militants republicans han impedit als activistes entrar a la zona barrada on se celebrava l'acte, i al cap de pocs minuts se n'han anat.