Vilalta afirma que ERC ha prioritzat "la Mesa antirrepresiva a tenir la presidència" del Parlament

Avisa que la negociació de la Mesa "no pressuposa gens" de cara a la investidura



BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha assegurat que la seva formació ha prioritzat "la Mesa antirrepresiva a tenir la presidència" del Parlament, i ha sostingut que estan satisfets de l'acord que han aconseguit amb Junts i la CUP per fer president de la cambra catalana a Josep Rull (Junts).

En roda de premsa aquest dilluns, Vilalta ha destacat que el seu objectiu era que de l'acord sorgís una Mesa que "permetés votar als diputats en l'exili i poder debatre de tot, sense censures ni vetos" en la Cambra catalana.

Vilalta ha defensat que volien que el pacte fos "el més ampli possible", en ser preguntada per si aquest acord ampli incloïa també als Comuns, i ha afegit que hi ha hagut vetos i condicions dels diferents partits que han resultat en aquest acord de les tres formacions independentistes.

La portaveu republicana no ha detallat aquestes condicions de les negociacions, ja que considera que "no ajuda a gens", i ha afegit que ara vindran les negociacions per a la investidura d'un nou president de la Generalitat.

Ha insistit que aquesta negociació de l'Mesa del Parlament "no pressuposa gens" de cara a la investidura, i ha afegit que ara començarà una nova fase de negociació, que ERC afrontarà des de l'exigència, l'ambició i la responsabilitat, ha assenyalat.