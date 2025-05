Vilajoana (Construmat) creu que "gran part" de l'habitatge assequible es destina a la classe mitjana

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Construmat i de l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana, ha assegurat que actualment "gran part" de l'habitatge assequible es destina a la classe mitjana, fet que veu com una novetat, en les seves paraules.

"És la majoria de la societat. Com se n'ha fet poc, cal fer-hi més esforç, aquí. Això sí, sense deixar de banda la resta de demandes socials. No seria bo centrar-se només en un tipus de producte i oblidar-se dels altres", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press amb motiu de l'inici del saló Construmat, que se celebra des d'aquest dimarts fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Ha apuntat que l'habitatge assequible no és, a parer seu, nou i que els promotors privats fa anys que en construeixen: "De fet, el 80% de l'habitatge assequible a Espanya l'han fet promotors privats".

Preguntat per quins canvis regulatoris creu que són més urgents en el sector, ha incidit en la modificació de la llei que obliga a destinar el 30% de les noves promocions a habitatge protegit i la flexibilització dels canvis d'ús del sòl, "especialment" en solars obsolets o en locals comercials de plantes baixes que ja no tenen sortida en el mercat.

Sobre aquests últims, ha assegurat que si es poguessin transformar en habitatge, s'estarien fent "petits" passos que, en conjunt, alleujarien el problema, textualment.