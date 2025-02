Vilajoana (Apce) critica que l'Ajuntament podria comprar més pisos amb els diners de la Casa Orsola

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana, ha criticat que amb els diners invertits per l'Ajuntament de Barcelona en la compra de la Casa Orsola es podrien posar al mercat "molts més habitatges protegits" que els 26 d'aquest edifici.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa per presentar l''Estudi de l'Oferta d'Habitatge de Nova Construcció a Catalunya 2024', que recull que a la ciutat de Barcelona s'ha registrat la producció de 1.151 habitatges d'obra nova, un 10,8% menys que el 2023.

Vilajoana ha relacionat l'augment dels preus amb la pujada dels costos de producció, la poca oferta de la ciutat i la mesura del 30%: "Hem d'intentar equilibrar la relació entre l'oferta i la demanda, i no hi ajuda la voràgine regulatòria dels últims anys".

Respecte a la Casa Orsola, Vilajoana ha assegurat que hi ha molts punts de vista i ha demanat que s'acabi, textualment, la batalla entre arrendadors i arrendataris: "S'ha demonitzat el sector constructor-promotor".

"L'article 47 de la Constitució reconeix el dret a la propietat i a l'habitatge digne per igual, cap està per sobre de l'altre", ha destacat Vilajoana, i ha defensat que el propietari de la Casa Orsola no ha incomplert la llei.

A més a més, el president d'Apce ha dit que si les administracions volen abaixar el cost de l'habitatge "demà ho poden fer un 25%", ja que aquest percentatge correspon a impostos.