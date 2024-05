Vilagrà, Torrent, Verge, Simó i Balcells assisteixen a la nit electoral d'ERC

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat i número 2 d'ERC per Barcelona, Laura Vilagrà, i els consellers Roger Torrent (Empresa i Treball), Tània Verge (Igualtat i Feminismes), Anna Simó (Educació) i Manel Balcells (Salut) han assistit al pavelló de l'Estació del Nord de Barcelona, on ERC seguirà la nit electoral, per seguir l'escrutini de les eleccions catalanes.

També hi han assistit els diputats d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, Teresa Jordà, Pilar Vallugera i Francesc-Marc Àlvaro; el senador Joan Queralt i el candidat de la formació a les eleccions europees, Raül Romeva.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha arribat al recinte acompanyat de la seva dona cap a les 19.30 hores, mentre que el president del partit, Oriol Junqueras, ho ha fet al voltant de les 18.30, i cap d'ells no ha fet declaracions.