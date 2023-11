Vilagrà sosté que un nou finançament dona "fortalesa" a Catalunya per a l'autodeterminació

Assegura que faran el traspàs de Rodalies "amb la màxima rapidesa possible" sense saltar-se passos

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha sostingut que un nou model de finançament per a Catalunya els fa avançar cap a l'autodeterminació: "Ens reforça, ens dona múscul, ens dóna fortalesa per afrontar un procés d'autodeterminació".

"Tota la sobirania que guanyem, tots els recursos que puguem avançar, que puguem recaptar directament nosaltres, ens fa guanyar força", ha defensat en una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Ho ha dit en referència a l'anunci d'aquest dijous del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el seu encàrrec a la Conselleria d'Economia i Hisenda de redactar "una proposta de finançament singular" en la qual Catalunya gestioni tots els impostos.

En aquest sentit, Vilagrà ha reivindicat que en "qualsevol model de finançament durant 40 anys, Catalunya ja ha perdut", cosa que segons ella no es poden permetre més.

Així mateix, ha assegurat que Catalunya té un "infrafinançament" per la qual durant anys han hagut de disposar del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), cosa que ha recordat que ja es recull en l'acord d'ERC amb el PSOE per investir el president espanyol, Pedro Sánchez.

RODALIES

Preguntada pels terminis del traspàs de Rodalies a la Generalitat, que també forma part de l'acord amb els socialistes per a la investidura, ha rebutjat parlar de dates, no obstant això sí que ha assegurat que ho faran "amb la màxima de rapidesa possible".

"Perquè ens interessa molt, perquè volem acabar amb el caos de Rodalies, i això vol dir que ho farem anant per fases, acompassadament, sense saltar-nos cap pas", ha explicat.

TAULA DE NEGOCIACIÓ

Respecte al verificador que proposen els republicans en el seu pacte amb el PSOE, Vilagrà ha indicat que "no hi ha tantes organitzacions que treballin en aquest àmbit".

Per això, ha assenyalat que ERC en coneix algunes, per la qual cosa ha proposat "treballar conjuntament" i coordinar-se amb Junts en les taules de negociació amb l'Estat.