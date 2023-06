Vilagrà sobre la situació a Sant Roc de Badalona (Barcelona): És un tema "profund i de treball"

Plaja insta que la reunió entre Campuzano i Albiol "es marqui al calendari sense demora"



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dimarts que la situació al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona) és "un tema molt més profund i de treball".

"Cap mesura concreta que es pugui fer en un quart d'hora resol la situació que viu un barri com Sant Roc ni la situació de patriarcat i violència contra les dones", ha sostingut en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit que no valoraran un cas concret en el qual hi ha menors implicats, però ha afirmat que "hi ha interlocució amb la comunitat gitana".

Preguntada per la sortida del barri dels menors presumptament implicats en un cas de violació, Plaja ha respost que a Catalunya hi ha "un Codi Civil i un Codi Penal que s'han de complir".

Quant a la reunió entre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, Plaja ha afirmat que l'objectiu és parlar dels últims esdeveniments i ha instat que "es marqui al calendari sense demora".

"Campuzano ha demanat una reunió amb l'alcalde per compartir la situació de la ciutat i la voluntat d'aplicar les polítiques socials necessàries", ha resolt.

García Albiol ha acceptat aquest dimarts la reunió que li ha demanat per carta Campuzano per avaluar la situació i les necessitats del barri de Sant Roc, i l'ha avisat: "No pot quedar en una fotografia, no pot quedar en bones paraules, hem de passar a fets concrets".