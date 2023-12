Vilagrà retreu al PSC que les seves línies vermelles per als pressupostos siguin "els macroprojectes de sempre"

Demana als socialistes "alçada de mires" i donar suport a les mesures del Govern contra la sequera



BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha retret al PSC que les seves línies vermelles per als prespuestos del 2024 siguin "els macroprojectes de sempre", com la B-40, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el Hard Rock.

"És curiós que no posi com a línia vermella, per exemple, reduir la pobresa infantil, o l'emergència climàtica, o les desigualtats", ha replicat la consellera aquest dimecres a una interpel·lació sobre projectes estratègics en el ple del Parlament presentada per la portaveu socialista a la cambra catalana, Alícia Romero.

La consellera també ha demanat als socialistes "alçada de mires i que formin part de la solució, no del problema" en assumptes com la sequera, i ha afegit que tenir projectes estratègics també és tenir pressupostos.

"Realment els preocupa la sequera? Si realment els preocupa, uneixin esforços, perquè fent taules de sequera del seu govern imaginari com si fos un joc simbòlic de P3, així no anem enlloc", ha criticat la consellera, en al·lusió al 'govern alternatiu' del PSC.

Vilagrà ha assegurat que el Govern espera que el Govern central no "tombi la llei de la sequera" catalana, que permetrà, segons ella, que es puguin agilitar així els tràmits per construir amb més rapidesa infraestructures com la dessaladora.

La consellera ha sostingut que amb la sequera del 2008, quan la Generalitat la presidia el socialista José Montilla, ERC "va donar suport sempre a totes les mesures, tot i que algunes no les veiessin prou clares", i ha reclamat que faci el mateix amb les que ara impulsa el Govern.