Vilagrà replica a Junts que l'amnistia no només és per a les persones "més famoses"

Demana als de Carles Puigdemont no jugar "al gat i a la rata" amb els jutges



MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha expressat que treballaran perquè la llei d'amnistia s'aprovi com més aviat millor "perquè ho necessiten milers de persones, no només les més famoses", és a dir, els líders del procés, després del 'no' de Junts al text actual.

Després de remarcar que la proposició de llei ja és robusta, legítima i necessària, Vilagrà ha assenyalat que el text rebutjat per Junts, que vol ampliar l'abast de l'amnistia per blindar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, "cobria tots els casos".

"El que farem el Govern de la Generalitat és treballar, com sempre hem fet, amb rigor i seriositat perquè s'aprovi com més aviat millor, perquè ho necessiten milers de persones, no només les més famoses que sempre citem, sinó milers de persones", com activistes o alcaldes encausats per l'1-O, ha indicat en una entrevista aquest dimecres a RNE, recollida per Europa Press.

Per Vilagrà, amb el vot en contra de Junts van perdre aquestes milers de persones acusades o ja jutjades i "van guanyar els jutges", els quals ha acusat d'actuar amb clara intencionalitat política per provar de sabotejar la llei.

"No es pot jugar amb foc, anar a remolc, jugar al gat i a la rata amb els jutges i amb una llei tan important com aquesta, que és evident que era bona, que cobria tots els casos", ha indicat.

La vicepresidenta ha criticat que hi hagi jutges al més alt nivell de la judicatura que s'inventen acusacions greus de terrorisme, de la qual cosa --a parer seu-- "no hi ha res en cap acció" del procés independentista.

Sobre si ERC plantejarà algun canvi en tornar la llei a la Comissió de Justícia, Vilagrà ha recordat que tenien algunes esmenes vives que miraran de negociar, si bé ha insistit que ja estaven satisfets amb el text que es va votar dimarts.