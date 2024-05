Vilagrà reivindica que un govern liderat per ERC és "l'única garantia" per al català

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern i 2 d'ERC per Barcelona a les eleccions catalanes, Laura Vilagrà, ha reivindicat que un govern liderat pels republicans és "l'única garantia per continuar defensant amb tota la força el català".

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa a Perpinyà (França), on ha defensat que la Generalitat ha subvencionat mitjans en català "amenaçats per Vox" i ha promogut projectes de cooperació i ha donat el seu suport a alcaldes que defensen la llengua.

Vilagrà ha apostat per destinar "tots els recursos" allà on la llengua estigui sent atacada i ha advertit aquells que ho fan que toparan amb la Generalitat, on sigui i amb tota la seva força, ha dit textualment.