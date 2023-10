Vilagrà reitera que el traspàs de Rodalies no pot ser "enverinat" ni 'fake'

Assegura que les conselleries treballen en els pressupostos del 2024



BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha reiterat que el traspàs de Rodalies que reclama el Govern "no pot ser un traspàs enverinat, sense recursos ni capacitat de decidir tots els temes, ni tampoc 'fake', que sigui parcial".

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres després de reunir-se amb els representants de Foment del Treball, Pimec, CCOO i la UGT per abordar la situació actual de Rodalies i les perspectives per als pressupostos de la Generalitat del 2024.

Vilagrà ha assegurat que el Govern ha estudiat "a fons" els recursos que necessitaria la Generalitat per gestionar Rodalies i ha posat en valor l'existència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ha dit que té capacitat d'assumir-ne la gestió.

Ha criticat novament les incidències que hi ha a Rodalies i ha destacat que entre gener i agost només hi va haver 44 dies sense cap i que 831 van provocar retards de més de 100 minuts.

La consellera ha insistit a criticar la "inexecució" de l'Estat a Catalunya i que les dades del Govern assenyalen que entre 2010 i 2021 es va executar el 50% de les inversions previstes.

En la reunió s'ha acordat treballar en el Consell Econòmic i Social els assumptes que s'han de tocar en un possible traspàs, especialment els que tenen a veure amb treballadors i model de gestió.

PRESSUPOSTOS

Vilagrà ha explicat que el Govern encara no ha obert les negociacions amb els partits dels pressupostos de la Generalitat per al 2024, però que les conselleries treballen en les seves propostes i s'estan definint les prioritats de l'executiu.

La reunió amb els agents econòmics i socials ha servit per explorar "objectius i prioritats" per als pressupostos del 2024 i la consellera ha assenyalat la voluntat de repetir la mateixa fórmula de l'any passat perquè els comptes s'acordin amb altres actors més enllà dels partits.

Ha explicat que s'està fent el seguiment dels comptes d'aquest any amb el PSC i els comuns --els partits que hi van donar el seu suport-- i que encara hi ha marge per executar-los.