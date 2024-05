Vilagrà qualifica d'"històric" l'acord per renovar el conveni dels funcionaris de presons

Inclou millores salarials i de seguretat després de gairebé 20 anys sense actualitzar les condicions laborals

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha qualificat aquest divendres d'"històric" l'acord subscrit entre l'executiu català i els sindicats majoritaris del personal de presons per renovar el conveni laboral dels centres penitenciaris i desconvocar així les vagues previstes en els pròxims dies.

Així s'ha expressat Vilagrà en una atenció als mitjans aquest divendres, hores després que la Generalitat ha tancat l'acord amb els sindicats UGT, CCOO, IAC-CATAC i Intersindical per millorar condicions laborals, incorporar nous sistemes de seguretat i reforçar la plantilla, amb una inversió de 30 milions d'euros.

Vilagrà ha dit que l'acord era necessari perquè l'últim conveni es va signar el 2006, fa gairebé dues dècades, una situació que va accelerar les negociacions després de l'assassinat al març d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric (Tarragona) per part d'un intern.

DESCONVOQUEN LES PRÒXIMES VAGUES

L'acord, que permet desconvocar les vagues dels funcionaris de presons previstes per a aquest mateix divendres i per al pròxim 11 de maig, inclou millores retributives i d'horaris, formació per als treballadors, incorporar noves tecnologies i sistemes de seguretat.

En concret, en matèria laboral, el pacte inclou millores en salaris i retribucions d'hores extra i festius, i una reorganització del calendari organitzatiu.

En matèria de seguretat, el Govern incorporarà polsadors per avisar en casos de perill, millorarà comunicacions, i crearà una escola formativa per als nous funcionaris abans d'estrenar-se als llocs de feina.

Així mateix, el pacte inclou el compromís de l'executiu català de reforçar la plantilla de presons en els pròxims anys per garantir que tots els funcionaris de presons treballen en binomis.

Vilagrà ha remarcat que l'acord tindrà els fons necessaris malgrat el rebuig als pressupostos catalans d'aquest any.