Vilagrà a Puigdemont: "Qui no vulgui debatre probablement és perquè no té propostes"

Opina que el suspens de la ILP sobre la independència era "esperable"



BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha respost al candidat de Junts+, Carles Puigdemont, que "qui no vulgui debatre probablement és perquè no té propostes per posar sobre la taula", després que Puigdemont no ha acceptat la petició d'un cara a cara que ha fet el president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dimarts en una visita al Reial Club de Tennis de Barcelona, preguntada per les paraules de l'expresident de la Generalitat, que en una entrevista de Rac 1 ha afirmat que entre independentistes necessiten "treballar braç a braç" i no promoure la confrontació purament electoral.

Així mateix, Vilagrà ha reivindicat que el Govern treballa perquè "tornin tots els exiliats tan aviat com sigui possible" i perquè la llei d'amnistia sigui una realitat.

També ha assegurat que Aragonès ha posat sobre la taula "grans consensos de país" com el referèndum d'autodeterminació i el finançament singular.

"El finançament singular, el referèndum d'autodeterminació o l'impuls del català són elements centrals, elements de consens que hem de treballar", ha afegit.

ILP PER LA INDEPENDÈNCIA

En relació amb la decisió del Tribunal Constitucional de deixar en suspens la iniciativa legislativa popular (ILP) per la independència de Catalunya que havia estat recorreguda en contra pel Govern central, ha considerat que "aquest rebuig era esperable".

"En tot cas, el Govern de la Generalitat i el president Aragonès el que tenen és un pla propi en el sentit d'un referèndum acordat d'autodeterminació en una via que és jurídicament possible", ha aclarit.