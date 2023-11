Vilagrà no contempla que es registri la llei d'amnistia sense la signatura de Junts

Creu que "l'acord per fer un referèndum pactat també serà possible"



BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha sostingut aquest divendres que no contempla que es registri la llei d'amnistia sense la signatura de Junts, tot i que admet que no té la informació per saber-ho.

La també dirigent d'ERC ha afirmat que l'acord del seu partit amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez és un bon pacte per als catalans --en les seves paraules--, però creu que "falten partits", ha dit en una conferència de Fórum Europa.

Sobre un possible mediador en les negociacions, ha assegurat que la paraula concreta per referir-se a aquesta figura és verificador: "Les paraules estan mesurades", i ha afegit que es tracta que en els acords puguin disposar d'una persona que acompanyi des de la neutralitat.

D'altra banda, creu que "l'acord per fer un referèndum pactat també serà possible" després d'apuntar que també es consideraven impossibles els indults, eliminar la sedició, aprovar l'amnistia i el traspàs de Rodalies.

A la seva conferència hi ha assistit, entre d'altres, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal; la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas; la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales; l'exconseller de Territori Juli Fernàndez; l'exconseller Raül Romeva i l'exconseller Josep Huguet, que ha presentat Vilagrà al principi de l'acte.