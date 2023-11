Vilagrà sobre la llei d'amnistia: "Aragonès ja va expressar que treballaríem esmenes"

Pellicer (CUP) proposa crear un grup de treball per fer el seguiment de la llei

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dijous que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va manifestar que es treballarien "esmenes" per millorar la llei d'amnistia.

"Aragonès ja va expressar que, en la mesura del possible, treballaríem esmenes i milloraríem el text. Perquè ja hem vist la instrumentalització i l'intent de torpedinar-la per terra, mar i aire", ha destacat en resposta a una interpel·lació en el ple del diputat de la CUP Xavier Pellicer, sobre la llei.

Segons Vilagrà, han treballat un redactat amb el màxim de supòsits possibles i en continuen estudiant "fins l'última coma" per assegurar que no hi hagi ambigüitats i pugui incloure tots els afectats.

DEBAT EN EL PE

Després d'assegurar que han d'estar atents que s'aprovi la llei i a l'aplicació que se'n faci, ha considerat que el debat del text al Parlament Europeu va ser "un tret per la culata per a la dreta i l'extrema dreta".

"Els recomana til·la, sobretot til·la, i deixar que els acords que arriben a les formacions polítiques tirin endavant", ha recalcat Vilagrà, després de defensar que la llei d'amnistia s'adecua a la legalitat, també internacional.

També ha recordat que a Espanya hi ha hagut altres amnisties, també fiscals, i "ningú o poca gent a l'Estat va fer escarafalls quan als defraudadors els va servir per sortir per la porta del darrere".

Malgrat tot, Pellicer ha qüestionat que la llei afecti "tots els represaliats en les causes independentistes", que inclogui tots els delictes que es consideren d'odi, i ha criticat que se'n beneficiïn les forces i cossos de seguretat de l'Estat, entre altres aspectes.

GRUP DE TREBALL

Així, ha proposat a Vilagrà impulsar un grup que treballi "com a observatori i element fiscalitzador" i que faci tasques de seguiment de la tramitació i l'aplicació de la llei amb l'objectiu de saber quantes persones sol·liciten l'amnistia i l'aconsegueixen, i quantes no.

El diputat de la CUP ha concretat que li agradaria que el grup d'ERC i els de Junts, el PSC i els comuns fessin costat a la creació d'aquest grup de treball, que també creu que pot fer el seguiment "sobre l'aplicació dels mecanismes repressius de l'Estat".