Vilagrà sobre l'informe de Sumar: No es tracta d'"apuntar-se medalles" sinó de fer una bona llei

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha retret a Sumar, que dimarts va presentar a Barcelona el seu informe sobre l'encaix constitucional d'una eventual llei d'amnistia, que "el que no es tracta és d'apuntar-se medalles, sinó que hi hagi una bona llei".

En una entrevista d'aquest dimecres a la Ser recollida per Europa Press, ha sostingut que la suposada llei ha de resoldre la situació que han viscut moltes persones aquests anys perquè "s'acabi la repressió contra el moviment independentista".

En aquest sentit, ha reiterat que no es tracta de públicament anar "explicant coses, sinó que el que es tracta és de tancar un bon acord", i ha explicat que la negociació està oberta tot just ara i el que toca és treballar la llei amb un llapis molt fi, en les seves paraules.

Preguntada pel referèndum sobre el qual el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar avançar en el debat de política general com a condició per investir el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, Vilagrà ha dit que el que intenta ERC "és posar sobre la taula propostes".

Ha dit que el seu partit s'ha "assessorat moltíssim" i sap que la via d'un referèndum acordat amb l'Estat és possible, ja que és la que s'entén en l'àmbit internacional, com és el cas d'alguns països que han obert processos d'autodeterminació, si bé ha rebutjat avançar-ne continguts concrets.