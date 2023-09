Vilagrà sobre les negociacions amb el PSOE: "Avancen amb dificultat i necessiten millorar"

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dilluns que les negociacions amb el PSOE sobre la investidura "avancen amb dificultat i necessiten millorar", després de reiterar que la pilota és a la teulada de la formació de Pedro Sánchez.

"No volem donar una altra oportunitat a la dreta i a la ultradreta per arribar a La Moncloa, però també és veritat que, en aquests moments, els nostres vots no estan garantits", ha recalcat en una entrevista a RNE recollida per Europa Press.

Preguntada sobre si comparteixen que una llei d'amnistia ha de comportar la renúncia a la unilateralitat, tal com demana la vicepresidenta del Govern central en funcions, Yolanda Díaz, Vilagrà ha evitat pronunciar-se, al·legant que les negociacions requereixen discreció.

També ha celebrat la inclusió de les llengües cooficials al Congrés dels Diputats i ho considera un avenç de cara a l'oficialització del català a Europa.

"El Govern central, en el conjunt de la UE, ha de fer la seva feina i resoldre tots els dubtes que puguin tenir alguns estats", ha afegit la consellera de Presidència.