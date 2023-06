Vilagrà: Junts "no va estar a l'alçada" per evitar l'alcaldia d'Orriols a Ripoll (Girona)

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha afirmat aquest dimarts que Junts no accedís a un pacte amb ERC, el PSC i la CUP per evitar la investidura de l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols (Aliança Catalana): "No va estar a l'alçada".

En una roda de premsa després de la reunió setmanal del Consell Executiu, Vilagrà ha criticat que "Junts no va estar a l'alçada, amb plantejaments tebis i una negociació erràtica", i ha dit que l'alcaldia d'Orriols és una mala notícia per a Catalunya.

"Des del principi, ERC, el PSC i la CUP van treballar per evitar que l'extrema dreta governés i van ser capaços de fer un front per evitar-ho. Junts no va estar a l'alçada, ni des de la direcció nacional ni des de la local", i ha assegurat que la situació encara es pot revertir.