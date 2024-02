Vilagrà insta els comuns a millorar els comptes: "El problema no és el Hard Rock"

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha instat els comuns a negociar per millorar els pressupostos: "El problema no és el Hard Rock, on no hi destinem ni un euro", ha afirmat en al·lusió a l'exigència dels comuns d'aturar aquest projecte com a línia vermella en les negociacions pressupostàries.

Durant la seva intervenció aquest dijous en la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, la consellera ha sostingut que amb el Hard Rock no es fa res que no hagin fet altres anys: "L'any anterior, i l'altre, i l'altre, on vostès van participar de la negociació del pressupost", ha retret als comuns.

Ha demanat als de Jéssica Albiach trobar "les sortides que siguin" per acordar els comptes, i ha defensat que el Govern no aposta --ha dit-- pel monocultiu del turisme al Camp de Tarragona, sinó que el seu objectiu és la industrialització d'aquest territori.