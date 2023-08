Vilagrà insisteix en l'amnistia i l'autodeterminació després de la proposta d'Urkullu

Demana coordinació entre partits independentistes després de les declaracions de Puigdemont



BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha insistit que la proposta del Govern és l'amnistia i l'autodeterminació, després que el lehendakari basc Íñigo Urkullu hagi plantejat celebrar una convenció per reinterpretar la Constitució en matèria territorial.

"El nostre marc és un altre", ha dit en una roda de premsa després de la reunió que han mantingut aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.

Vilagrà ha assegurat que l'Executiu català defensa una negociació "de govern a govern", encara que ha mostrat el seu respecte per la proposta del lehendakari.

"La majoria social i política a Catalunya aposta per l'autodeterminació i l'amnistia, i per tant est és el marc de negociació que plantegem", ha subratllat.

CARLES PUIGDEMONT

Preguntada pel fet que l'expresident Carles Puigdemont hagi assegurat que no hi ha cap negociació en marxa sobre la investidura, Vilagrà ha defensat la necessitat que existeixi coordinació entre els partits independentistes que fixen l'amnistia com a "línia vermella".

"És bé que ens coordinem perquè així segur que aconseguirem objectius més ambiciosos", ha afirmat.