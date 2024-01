Vilagrà (ERC) separa la sortida de Wagensberg del fre a l'amnistia: "No hi té res a veure"

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assenyalat que la sortida a Suïssa del seu company i diputat d'ERC al Parlament, Ruben Wagensberg, investigat en la causa de Tsunami Democràtic, "no té res a veure" amb la paralització al Congrés de la llei d'amnistia.

Vilagrà ha preferit no aprofundir en la decisió de Wagensberg perquè és un "tema molt personal" del qual no té prou informació, però ha incidit que "moltíssimes persones estan acusades de terrorisme i de coses molt greus", per la qual cosa creu evident que la situació és molt delicada, segons ha assenyalat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

Preguntada per si la sortida de Wagensberg es deu al fet que dubten que l'amnistia tiri endavant, després de paralitzar-la Junts al Congrés en voler que el seu abast sigui molt més ampli, Vilagrà ha assegurat que "no hi té res a veure", abans de recalcar que a ERC estan convençuts que la llei serà aprovada perquè ja és "robusta".

Fonts coneixedores han indicat a Europa Press que Wagensberg ha decidit instal·lar-se a la ciutat suïssa de Ginebra per preparar la seva defensa "política i jurídica" davant la "persecució" de ser investigat per presumpte terrorisme a l'Audiència Nacional pel jutge Manuel García-Castellón, fet que li està provocant "problemes d'ansietat".