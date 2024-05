Vilagrà: ERC ja ha descartat pactar amb el PSC perquè Illa és el "Doctor No"

Creu que el socialista defensa el trilingüisme perquè "vol els vots orfes" de Cs

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat i número 2 d'ERC per Barcelona en les eleccions catalanes, Laura Vilagrà, ha afirmat textualment que la seva formació ja ha descartat pactar amb el PSC perquè el candidat socialista, Salvador Illa, és el "Doctor No" de la política catalana.

En una entrevista d'Europa Press, ha argumentat que ERC "en aquests moments" no comparteix amb el PSC model territorial ni agenda sobre Catalunya, per la qual cosa no augura consensos bàsics per a un pacte.

SEMBLANCES PSC-JUNTS

Ha recordat que els republicans defensen un referèndum acordat i un finançament singular per a la pròxima legislatura però que els socialistes no comparteixen aquestes mesures: "S'assemblen molt més les propostes del PSC i de Junts".

"Illa ja ha dit que 'no' al finançament i 'no' al referèndum però, de fet, sovint Junts també diu 'no' a reforçar els serveis públics, perquè ells són els de les retallades", ha sostingut.

CONSTRUIR PONTS

Preguntada per si veu marge per reprendre l'entesa amb Junts en un futur Govern, ha respost que aquest "és el camí" i que ho veu possible, però ha avisat que l'acostament ha de ser mutu i no serà fàcil.

"En qualsevol cas, ha de ser bilateral, i el que hem vist al Parlament és un Junts duríssim amb el govern d'Aragonès en aquest sentit, sempre mirant de segar l'herba sota els peus", ha dit.

"PACTES ESTRANYS"

Ha acusat el PSC d'"un ús electoralista bestial de les institucions, dels mitjans de comunicació públics i del CIS per afavorir" Illa, en relació amb el període de 5 dies del president del Govern central, Pedro Sánchez, per reflexionar sobre si continuava en el càrrec després de la denúncia de Manos Limpias a la seva dona.

Vilagrà també ha dit que "seria una molt mala notícia que fos Madrid qui fes algun tripijoc per condicionar" la presidència de la Generalitat, tot i que ha afirmat que ells no poden fer res per evitar el que anomena pactes estranys.

REFORÇAR EL CATALÀ

En preguntar-li pel model de trilingüisme que defensa Illa, s'ha mostrat convençuda que el socialista defensa aquest model "perquè vol els vots orfes" de Cs, i lamenta que s'hagi allunyat de la defensa del model d'immersió, diu.

"Estem a favor que tothom aprengui com més llengües millor, però la llengua catalana és la llengua pròpia del país i no es pot perdre", i ha apuntat que les polítiques per reforçar el català han de ser transversals i arribar a tots els àmbits del Govern.

LA PRÒXIMA ESTACIÓ

Vilagrà ha dit que en els últims anys han apostat per tancar l'etapa de "repressió política" a Catalunya, i ara treballen per trobar un encaix legal a un referèndum d'independència acordat.

"La pròxima estació és autodeterminació", i ha posat d'exemple els referèndums celebrats a Escòcia i el Quebec, perquè no estaven inicialment previstos en la legislació però es va buscar la manera que es poguessin celebrar i tenir validesa.