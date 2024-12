Vilagrà (ERC) deixarà al gener el seu escó en el Parlament i tornarà al seu treball previ

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

L'ex-vicepresidenta del Govern i diputada d'ERC en el Parlament, Laura Vilagrà, deixarà al gener la primera línia política i tornarà al seu treball previ, en la gerència del Consell Comarcal del Bages (Barcelona).

En un comunicat aquest divendres, els republicans han explicat que Vilagrà ha pres aquesta decisió per raons personals i professionals, ja que entén que "el pas per la primera línia política ha de ser temporal", per la qual cosa intervindrà la setmana que ve per última vegada en el Parlament.

"Ha estat un honor treballar pel meu país i la seva gent des del Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, obro nova etapa", ha afirmat Vilagrà, que ha explicat que va acceptar el càrrec en el Govern per impulsar canvis per a Catalunya i per a la gent.