Vilagrà: ERC defensarà "amb ungles i dents" el referèndum, el finançament singular i el català

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat i número 2 d'ERC per Barcelona, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest diumenge que els republicans defensen "amb ungles i dents" el referèndum, el finançament singular i el català.

En un acte a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) al costat dels diputats del Congrés Teresa Jordà i Gabriel Rufián i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, Vilagrà ha retret a Junts haver impulsat polítiques d'austeritat.

"Deien que eren el Govern dels millors però no feien ni el manteniment d'unes infraestructures que nosaltres hem hagut de posar al dia", i també ha criticat el funcionament de Rodalies, si bé ha dit que es revertirà amb el traspàs a la Generalitat.

INTERPEL·LAR ELS CATALANISTES

Rufián ha afirmat que ell vol interpel·lar els catalanistes que dubten de la independència: "Hi ha molta gent que té sensibilitat catalanista, progressista, antifeixista, però que dubta sobre la independència. Què hem de fer amb aquesta gent? Insultar-los? Obviar-los? Fer veure que no existeixen, com fa segons qui? Jo els interpel·laré tot i que no m'aplaudeixi ningú en segons quins despatxos".

També s'ha mostrat partidari d'"una pàtria on ningú es més que ningú; on tots heretin drets, i no només uns quants, privilegis i, fins i tot, corones".

"EMPATIA" AMB SÁNCHEZ

Jordà ha traslladat al president del Govern central, Pedro Sánchez, "tota la seva empatia" després de la denúncia de Manos Limpias a la seva dona, però li ha preguntat on era ell quan els líders independentistes eren a la presó i quan van marxar a l'estranger.

"Illa es manifestava amb Societat Civil Catalana (SCC) i nosaltres continuàvem defensant Catalunya", ha dit en relació amb el candidat del PSC a les catalanes, Salvador Illa.

Campuzano ha defensat la feina feta pel Govern "amb més mestres, més metges i més mossos", i també amb més places de residències, més recursos per a la dependència i amb la gratuïtat de l'educació infantil 0-3.