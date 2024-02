Vilagrà destaca el paper de la Fundació i2CAT en la transformació digital de Catalunya

Anuncia la inversió de 12,7 milions en aquesta entitat que celebra 20 aniversari en un acte amb 400 persones

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha destacat el paper de la Fundació i2CAT en la transformació digital de Catalunya i ha anunciat que el Govern invertirà 12,7 milions en aquesta entitat, que compleix 20 anys.

Vilagrà ha presidit aquest dijous a la Casa Llotja de Mar la celebració d'aquest aniversari davant de més de 400 persones de l'àmbit de la R+D i del sector TIC; han assistit el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Marc Realp; la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost; el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo.

Vilagrà, presidenta del Patronat d'i2CAT, ha explicat que Catalunya ocupa el cinquè lloc del rànquing de països digitalment més avançats de la UE i ha advocat per treballar de forma coordinada per a fer front als reptes que plantegen les noves tecnologies disruptives, com, per exemple, la intel·ligència artificial (IA), informa i2CAT en un comunicat.

La vicepresidenta s'ha referit al compromís del Govern de donar un nou impuls a la investigació i a la innovació digital, amb la inversió de 12,7 milions en el període 2024-2027 en la Fundació i2CAT en el marc de l'estratègia europea 2030 Digital Compass.

FIGUEROLA

El director d'i2CAT, Sergi Figuerola, ha presentat el nou pla estratègic de la Fundació, que té com a objectiu consolidar l'entitat com el "centre d'investigació digital de Catalunya i maximitzar l'impacte de la seva investigació en els sectors productius, en l'administració i en la ciutadania".

El centre vol fer front a la despoblació de zones rurals amb el desplegament d'infraestructures digitals que permetin teletreballar des de qualsevol punt, crear sistemes d'assistència i monitoratge remot de pacients davant l'envelliment de la població o l'aplicació de la IA per a la gestió eficient dels recursos naturals.

Figuerola ha explicat l'evolució de les vuit àrees d'investigació que actualment integren el centre, centrades en àmbits com el de la xarxa sense fils, xarxes de programari, Internet de les Coses (IoT), IA distribuïda, realitat virtual i ampliada, Ciberseguridad & Blockchain, comunicacions espacials (NewSpace) i sistemes impulsats per IA.

Durant l'esdeveniment, s'han lliurat reconeixements als dos exdirectors del centre Sebastià Sallent (2003-2014) i Josep Paradells (2014-2024) per la seva contribució al creixement i posicionament d'i2CAT des dels seus inicis.

També s'ha reconegut al doctor Artur Serra, actual director adjunt del centre, i s'ha fet un homenatge pòstum a l'expresident de la Fundació puntCAT, vocal i secretari del Patronat i vicepresident de la Comissió Delegada, Carles Salvadó, mort recentment.

UN CENTENAR DE PROJECTES

Des de 2006, i2CAT ha participat en un centenar de projectes d'investigació a escala europea i ha aconseguit captar més de 36 milions en fons de la Comissió Europea.

Al llarg de 2024, el centre té prevista l'obertura de cinc laboratoris per a la investigació de les tecnologies 5G i 6G que seran finançats amb 10 milions d'euros del programa UNICO Infraestructures que promou el Govern dins del seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons NextGeneration EU.