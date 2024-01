Vilagrà demana que el Govern central mostri que pot controlar "abusos de part de les forces de l'Estat"

BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha instat el Govern central i el PSOE a "donar la cara i mostrar que són capaços de controlar els abusos de part de les forces de l'Estat".

Ha assenyalat que aquestes forces "persegueixen un moviment legítim i democràtic que és l'independentisme", en una entrevista d''El País', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Vilagrà ha demanat que el Govern central "col·labori amb les investigacions judicials en marxa i desclassifiqui íntegrament tots els documents relacionats amb el cas i l'accés del qual ha estat denegat fins als jutges instructors".

La vicepresidenta ha afirmat que espera que "arribin totes les explicacions" en la comissió sobre el cas Pegasus.

En ser preguntada sobre si aquests presumptes casos d'espionatge poden afectar les relacions entre el Govern central i la Generalitat, Vilagrà ha apostat per continuar treballant a través del traspàs de Rodalies, un acord de finançament per a Catalunya o negociar la celebració d'un referèndum: "Cal negociar a Madrid per això i també perquè hi hagi un referèndum pactat".